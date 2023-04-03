Луганск, 3 апреля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В украинских тюрьмах российские военнослужащие и гражданские лица, незаконно осуждённые по политическим мотивам, подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны сотрудников украинских спецслужб. Об этом 3 апреля сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова.

Евгений Биятов/РИА Новости Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова во время встречи с военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. (Архивное фото)

«[Они подвергаются пыткам] иногда не только из-за выгоды получить ценную информацию, а и просто ради удовольствия», ― пояснила в сообщении в Telegram-канале омбудсмен.

Сердюкова рассказала, что о массовых нарушениях прав человека сообщили находящиеся в заключении на Украине и вернувшиеся из плена, а также их родственники. При этом все эти нарушения, по её словам, «до сих пор остаются незаметными для международных правозащитных структур».

«Условия содержания заключённых на территории Украины, как гражданских лиц, так и военнослужащих, не только не соответствуют нормам международного права, а являются неоспоримым доказательством совершающихся преступлений», ― подчеркнула уполномоченный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что более половины российских военнослужащих, попавших в плен к ВСУ, подвергаются пыткам и жестокому обращению.

По его словам, с 24 февраля 2022 года зафиксировано свыше 90 случаев насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны ВСУ. При этом более половины опрошенных жертв подверглись пыткам и жестокому обращению.

Он также рассказал о 24 случаях сексуального насилия. По слова Тюрка, большинство из них заключались в угрозах на начальных этапах содержания под стражей, а также принудительном публичном раздевании.