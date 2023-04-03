Кировский губернатор Александр Соколов рассказал о кадровых проблемах
Киров, 3 апреля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял сегодня, 3 апреля, участие в семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Государственного совета РФ. Основная тема — развитие промышленности России в условиях санкционного давления.
Александр Соколов стал модератором одного из пяти круглых столов, который был посвящен кадровому обеспечению. Глава региона отметил, что кадровые проблемы существуют не только в Кировской области, но и в стране в целом: это фактор сдерживающего развития на многих промышленных предприятиях. «Не хватает как людей, работающих по специальности, так и инженерных кадров, без которых невозможно развитие производства и создание новых продуктов, необходимых для суверенитета российской экономики, — подчеркнул он. — На круглом столе, посвященном этой проблеме, мы проследили весь путь развития молодого человека от школьной скамьи через систему высшего и среднего образования до поступления на работу на предприятие. Нам необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования».
В России действуют несколько мер поддержки профессионального образования. Это и проект Минпросвещения РФ «Профессионалитет», и проект создания в регионах кампусов мирового уровня, где одновременно с обучением студент может работать на предприятии. Александр Соколов отметил, что на круглом столе обозначили еще ряд проблем, которые нужно решить. В частности, речь идет о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, — физике и математике. Так, например, по поручению Александра Соколова в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону.
Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям. «Необходимо продумать систему мотивации молодых специалистов: это и заключение первого контракта, и улучшение жилищных условий (арендное жилье или льготная ипотека), — отметил Александр Соколов. — Важно, чтобы предприятия вели себя как социально ответственный бизнес и вкладывали ресурсы в том числе в создание комфортной среды для проживания, потому что люди выбирают место жительства, исходя не только из уровня заработной платы, но и из возможности проживать в комфортных условиях, а также реализовывать свои потребности и интересы. Надеюсь, что те меры, которые были озвучены на круглом столе, лягут в основу решений заседания президиума Госсовета и послужат приходу молодых специалистов в сектор реальной экономики».