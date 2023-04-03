Киров, 3 апреля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял сегодня, 3 апреля, участие в семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Государственного совета РФ. Основная тема — развитие промышленности России в условиях санкционного давления.

Пресс-центр правительства Кировской области Губернатор Кировской области Александр Соколов стал модератором одного из столов на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Государственного совета РФ

Александр Соколов стал модератором одного из пяти круглых столов, который был посвящен кадровому обеспечению. Глава региона отметил, что кадровые проблемы существуют не только в Кировской области, но и в стране в целом: это фактор сдерживающего развития на многих промышленных предприятиях. «Не хватает как людей, работающих по специальности, так и инженерных кадров, без которых невозможно развитие производства и создание новых продуктов, необходимых для суверенитета российской экономики, — подчеркнул он. — На круглом столе, посвященном этой проблеме, мы проследили весь путь развития молодого человека от школьной скамьи через систему высшего и среднего образования до поступления на работу на предприятие. Нам необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования».

В России действуют несколько мер поддержки профессионального образования. Это и проект Минпросвещения РФ «Профессионалитет», и проект создания в регионах кампусов мирового уровня, где одновременно с обучением студент может работать на предприятии. Александр Соколов отметил, что на круглом столе обозначили еще ряд проблем, которые нужно решить. В частности, речь идет о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, — физике и математике. Так, например, по поручению Александра Соколова в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону.

Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям. «Необходимо продумать систему мотивации молодых специалистов: это и заключение первого контракта, и улучшение жилищных условий (арендное жилье или льготная ипотека), — отметил Александр Соколов. — Важно, чтобы предприятия вели себя как социально ответственный бизнес и вкладывали ресурсы в том числе в создание комфортной среды для проживания, потому что люди выбирают место жительства, исходя не только из уровня заработной платы, но и из возможности проживать в комфортных условиях, а также реализовывать свои потребности и интересы. Надеюсь, что те меры, которые были озвучены на круглом столе, лягут в основу решений заседания президиума Госсовета и послужат приходу молодых специалистов в сектор реальной экономики».