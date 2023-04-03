Москва, 3 апреля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Следственный комитет опубликовал новые кадры с подозреваемой по делу о взрыве в Петербурге Дарьей Треповой. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.

СК России Сотрудники правоохранительных органов ведут арестованную Дарью Трепову

На кадрах видно, как Дарья заселяется в квартиру. Девушка с большим чемоданом и сумкой заходит в подъезд в сопровождении неизвестного мужчины в чёрном.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело, возбуждённое по факту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, СК переквалифицировал на террористический акт. 2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб, ещё более 30 человек получили ранения.