СК опубликовал кадры заселения Дарьи Треповой в квартиру, где та скрывалась
СК опубликовал кадры заселения в квартиру подозреваемой в теракте Дарьи Треповой
Москва, 3 апреля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Следственный комитет опубликовал новые кадры с подозреваемой по делу о взрыве в Петербурге Дарьей Треповой. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.
СК России
Сотрудники правоохранительных органов ведут арестованную Дарью Трепову
На кадрах видно, как Дарья заселяется в квартиру. Девушка с большим чемоданом и сумкой заходит в подъезд в сопровождении неизвестного мужчины в чёрном.
Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело, возбуждённое по факту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, СК переквалифицировал на террористический акт. 2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб, ещё более 30 человек получили ранения.