Химки, Московская область, 3 апреля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Спартак Гогниев уходит с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом 3 апреля сообщил ТАСС генеральный директор ФК Николай Оленев.

Михаил Терещенко/ТАСС Спартак Гогниев

«Гогниев покинул пост главного тренера «Химок» по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Ринат Билялетдинов», — сказал Оленев.

Причина такого решения не называется. Контракт у Гогниева был до конца сезона 2023/24.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Гогниев заявил, что не собирается уходить с поста тренера после поражения ФК «Химки» в игре с «Краснодаром» со счётом 0:6. По его мнению, так будет «неправильно».

Подмосковная команда находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По итогам сезона 2021/2022 «Химки» были на 11-м месте.