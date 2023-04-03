Бухарест, 3 апреля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что для укрепления безопасности евроатлантического пространства необходимо усиление присутствия НАТО в регионе Чёрного моря. Об этом он заявил на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС Президент Румынии Клаус Йоханнис

«Чёрное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение. Вот почему мы утверждаем, что необходимо усиление присутствия НАТО в Чёрном море, что требует включения проблемы Чёрного моря во все соответствующие процессы по укреплению безопасности евроатлантического пространства», — заявил Йоханнис.

Он выразил надежду на развитие сотрудничества Румынии и Германии. Это, по его словам, позволит укрепить потенциал сдерживания и обороны Североатлантического альянса перед лицом всё более сложных вызовов. Йоханнис поблагодарил Шольца за поддержку, оказанную в укреплении Восточного фланга, а также за присутствие немецких военных в структурах НАТО в Румынии.

Ранее бывший офицер армии Великобритании Глен Грант также отмечал, что Чёрное море — это слабое место на восточном фланге НАТО. Грант считает, что Североатлантический альянс недостаточно присутствует в этом регионе из-за слабости руководителей Болгарии и Румынии.