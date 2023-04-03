Донецк, 3 апреля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Мирная жительница погибла в результате обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Евгений Биятов/РИА Новости Следы крови на грунте после обстрела со стороны ВСУ

«Горловка (Никитовский район): по улице Ереванской, 2, погибла женщина 1955 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее сообщалось, что при обстреле села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области пострадали семь человек. Как уточнил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале, трое среди пострадавших — дети.