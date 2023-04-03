Москва, 3 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Дочерняя компания международного трейдера по торговле сельскохозяйственной продукцией Louis Dreyfus с 1 июля 2023 года прекратит экспорт зерна из России. Об этом 3 апреля ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Сергей Мальгавко/ТАСС Зерно

«Компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам», — отметили в министерстве.

В Минсельхозе подчеркнули, что уход Louis Dreyfus и других крупных трейдеров с российского продовольственного рынка не повлияет на объёмы и темпы экспорта зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении покинуть российский рынок зерна сообщила американская компания Cargill, которая входит в топ-10 экспортёров из России. Эксперты Bloomberg отметили, что уход крупных компаний будет способствовать укреплению геополитического влияния России, так как крупная доля экспорта российского зерна переходит под контроль государства.