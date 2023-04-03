Нейпьидо, 3 апреля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с замминистра обороны генерал-полковником Александром Фоминым провела переговоры с премьер-министром Мьянмы, верховным главнокомандующим, старшим генералом Мин Аун Хлайном. Об этом 3 апреля сообщили журналистам в российском оборонном ведомстве.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Александр Фомин

«Стороны подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве указали, что сторонами были подтверждены планы углубления диалога по линии генштабов, увеличения взаимовыгодного сотрудничества между родами Вооружённых сил России и Мьянмы и в вопросе военного образования.

Кроме того, в Минобороны указали, что стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в рамках «СМОА плюс», отметив достигнутый высокий уровень политического диалога.

«Переговоры прошли в откровенном и доверительном ключе, присущем российско-мьянманским отношениям, способствовали упрочению двусторонних контактов в области обороны», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что потенциал для совместного противодействия терроризму, экстремизму и киберпреступности есть у России и Мьянмы. Также он пригласил генпрокурора Мьянмы Тиду У и сотрудников министерства по правовым вопросам страны в город Владивосток, где в сентябре будет проходить Восточный экономический форум.