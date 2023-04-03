Москва, 3 апреля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. В Москве мошенники обманули 84-летнего бывшего узника немецкого концлагеря Маутхаузен, который был свидетелем казни генерала Карбышева. Преступники пообещали мужчине социальные выплаты и выманили у него 1,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Владимир Федоренко/РИА Новости На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии

Днём 31 марта в полицию с заявлением обратился 84-летний ветеран ВОВ Евгений Абрамсон. Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких месяцев ему поступали звонки с неизвестных номеров. Собеседники представлялись ему сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Они убедили пенсионера в том, что ему полагаются выплаты. Но, чтобы получить деньги, он якобы должен совершить несколько переводов. Евгений Абрамсон согласился и выполнил все требования мошенников.

«Поступило заявление 84-летнего ветерана, которому с января по март звонили неизвестные и под предлогом предоставления выплаты убедили заявителя внести на неизвестный банковский счёт 1 374 180 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению уже возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере.

Евгений Абрамсон был ребёнком, когда попал в немецкий концлагерь Маутхаузен. Там мальчик стал свидетелем казни генерала Дмитрия Карбышева. В ночь на 18 февраля генерал-лейтенанта Карбышева вывели на мороз и обливали холодной водой, пока Герой Советского Союза не скончался от переохлаждения. Проведя два года в концлагере, Абрамсону удалось бежать. Он вернулся в СССР и стал «сыном полка». Мальчик ходил по оккупированным поселениям и собирал информацию о месторасположении вражеских войск. В 1945 году он дошёл до Берлина.

После войны Евгений много занимался спортом, получил звания мастера спорта по самбо, по альпинизму и по футболу, а так же увлёкся настольным теннисом. В 1962 году Евгений Абрамсон начал судейскую карьеру в этом виде спорта, а в 1990 году получил международную судейскую категорию. Он входит в судейскую коллегию Московской федерации настольного тенниса и выступал в качестве арбитра на многих турнирах: от районных соревнований до чемпионатов мира.