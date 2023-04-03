Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Объявленная в розыск по подозрению в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), Дарья Трепова была завербована «украинскими журналистами». Об этом сообщили знакомые девушки, пишет 3 апреля Mash.

Александр Демьянчук/ТАСС Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Сообщается, что «журналисты» якобы давали ей задания, за выполнение которых потом платили. В основном, требовалось передавать из рук в руки посылки.

Telegram-канал уточнил, что девушка в конце марта приехала из Москвы в Санкт-Петербург. Квартиру она сняла недалеко от кафе, где произошёл взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв неизвестного устройства произошёл в кафе в центре Санкт-Петербурга 2 апреля. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 30 человек.

По данному факту главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. По подозрению в причастности к убийству военкора задержана Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась.