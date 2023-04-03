Москва, 3 апреля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Неизвестные заперли монахов Украинской православной церкви (УПЦ) в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

В сообщении говорится, что в 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно. На место выехала полиция.

«Священникам помогли выбраться, некоторым из них стало плохо», — говорится в сообщении.

В Киево-Печерскую лавру вызвали скорую помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в официальном заявлении МИД России заявили, что действия Киева в ситуации с захватом Киево-Печерской лавры нелегитимны с правовой и безнравственны с духовной точки зрения. В российском ведомстве отметили, что свою религиозную политику Киев превратил в один из инструментов продвижения неонацизма.

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины 23 марта, в котором потребовали оспорить переданные права на обитель. По словам наместника Киево-Печерской лавры Павла, монахи не покинут обитель до окончания судебного разбирательства. Ранее УПЦ получило уведомление от министерства культуры Украины о том, что договор аренды объектов и имущества Киево-Печерской лавры, находящихся в пользовании у канонической Украинской православной церкви, будет разорван в одностороннем порядке.