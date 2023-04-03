Киев, 3 апреля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Одному из священнослужителей Киево-Печерской лавры в понедельник, 3 марта, стало плохо, в монастырь приехала карета скорой помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

James Mcgill/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС Верующие в Киево-Печерской лавре

На опубликованных кадрах видно, как к одному из корпусов подъезжает машина скорой помощи, затем медики заходят в помещение, где на кровати лежит мужчина.

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Однако, по информации СПЖ, врачи не сразу смогли попасть к больному, так как 34-й корпус лавры, где проживают монахи, был заперт неизвестными людьми. На место была вызвана полиция.

«Скорая помощь приехала, не могла попасть в помещение, висел замок, непонятно кем повешенный. Люди в присутствии полиции решили открыть как-то эти ворота, чтобы скорая могла попасть к пациенту. Это неотложный случай. Кто его повесил, мы не знаем. Решения суда про выселение монахов также нет», — сказал адвокат Никита Чекман.

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) пока не дала комментариев по инциденту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киевский суд арестовал митрополита Павла. Местом ареста названо село Воронки в Киевской области — суд отклонил просьбу митрополита разрешить ему остаться на территории лавры.