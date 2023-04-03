Амстердам, 3 апреля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Суд города Харлем в Нидерландах приговорил полузащитника екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Рая Влута к 2,5 года тюрьмы за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом 3 апреля сообщает газета De Telegraaf.

Владимир Астапкович/РИА Новости Рай Влут

ДТП произошло 14 ноября 2021 года, когда автомобиль 27-летнего игрока врезался в машину семьи с двумя детьми, в результате чего погиб четырёхлетний мальчик.

Отмечается, что также суд лишил полузащитника права на управление транспортным средством на четыре года, так как футболист попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, клуб «Урал» из Екатеринбурга подписал 27-летнего нидерландского центрального нападающего «Астаны» Рая Влута 6 сентября 2022 года. В составе команды он принял участие в 15 матчах в различных турнирах, в которых отличился пятью забитыми голами.