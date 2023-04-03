Москва, 3 апреля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Российский комик и актёр Михаил Галустян получил паспорт гражданина Армении, так как считает эту страну исторической родиной. Об этом он заявил 3 апреля в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

EDUARD KORNIYENKO/ URA. RU/TASS Михаил Галустян

Он заявил, что отреагировал на шумиху в СМИ по поводу приобретения второго гражданства.

«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина и точка», — написал Галустян.

Он отметил, что Армения является дружественной России страной. По мнению шоумена, так всегда и будет.

Галустян ранее сообщил о получении армянского гражданства на презентации жилого комплекса в Ереване. Актёр, комментируя это событие, сказал: «Справедливость восторжествовала».