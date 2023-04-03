Москва, 3 апреля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. С 8 мая отменяются все ограничения на въезд в Японию, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Это, как сообщили ТАСС в посольстве Японии в Москве, касается и российских туристов.

Алексей Филиппов/РИА Новости Зона сдачи тестов на Covid-19 в зоне прилета в аэропорту Ханеда в Токио

«Результат ПЦР-теста не нужен», — сообщили в диппредставительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Вьетнам продлил для граждан России и ещё ряда стран срок безвизового пребывания. Кабинет министров одобрил продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней, а также выдачу электронных виз на срок до трёх месяцев. В список стран также вошли Белоруссия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония.