Киев, 3 апреля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Террор украинских властей в отношении монахов Киево-Печерской лавры схож с фашистской борьбой с инакомыслящими. Такое мнение выразил епископ Стобийский Давид (Нинов) из Православной Охридской архиепископии Сербского патриархата. Его заявление опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Zuma\TASS Сотрудники полиции у Киево-Печерской лавры

«Государственный террор, о котором заявляет украинское правительство, преследует 250 монахов, 100 профессоров и студентов богословия из Киево-Печерской лавры… Этот террор схож с фашистской борьбой с инакомыслящими», — говорится в заявлении епископа.

По мнению священнослужителя, Украина должна соблюдать права всех своих граждан, независимо от национальности и вероисповедания. К тому же, архиерей считает, что нынешнее отношение власти к Украинской православной церкви (УПЦ) «ставит государственный аппарат Украины в ряды варварских общественных деятелей».

«Мы выражаем свое сострадание и постоянно молимся о членах Украинской православной церкви и её предстоятеле митрополите Онуфрии, а также всех гражданах Украины с доброй волей. Мы молитвенно надеемся, что скоро для всех граждан Украины наступит благословенный мир и свет Христова Воскресения исцелит все раны и утраты», — сказал епископ Стобийский Давид (Нинов).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее монахи Киево-Печерской лавры подтвердили свою верность главе УПЦ Онуфрию. Видеозапись заявления помощника наместника монастыря архимандрита Антония была опубликована 27 марта.