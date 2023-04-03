Салехард, 3 апреля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. До 1 июня на Ямале начнет работать региональное отделение государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Указ о создании специального фонда сегодня подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в новом учреждении будут функционировать четыре блока: социальный, медицинский, общественных проектов и служба социальных координаторов. Концепция разработана таким образом, чтобы охватить все направления, в которых гражданам может понадобиться помощь.

«У нас на Ямале уже действует комплексная система поддержки ямальских военнослужащих и их семей. Главный ее принцип — индивидуальный подход к каждой семье, постоянный диалог и минимум бюрократии. Государственный фонд приведёт к единому стандарту эту работу — вся поддержка сконцентрируется в одном месте. Уверен, что этот формат позволит ямальцам решать любые вопросы более продуктивно», — сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

В штате нового ведомства в округе будут работать семь специалистов из административно-управленческого аппарата и до 65 социальных координаторов. Отбор последних уже завершен: в их число вошли ветераны СВО и члены их семей, опытные волонтеры и сотрудники Социального фонда России, органов социальной защиты населения и организаций социального обслуживания. Обучение соцкоординаторов начнется уже в апреле. Они будут работать во всех муниципалитетах Ямала.

К слову, в ЯНАО адресно помогают участникам СВО и их семьям. В городах и районах округа за ямальцами закреплены координаторы. В их число входят заместители глав муниципальных образований, депутаты, специалисты органов социальной защиты, здравоохранения, образования и культуры. На региональном уровне работу курируют два сотрудника департамента социальной защиты населения Ямала. Дополнительно сопровождают участников спецоперации, которые получили ранение.