Москва, 3 апреля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Москва передала Киеву пятерых раненых украинских военнослужащих. Об этом 3 апреля рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен пленными. Российские войска

«Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», — приводит её слова ТАСС.

По словам Москальковой, в конце марта текущего года Киев передал Москве пятерых раненых российских военных, в данный момент находящихся на лечении.

Также омбудсмен пожелала освобождённым российским военным скорейшего выздоровления.

«Верю, что они уже скоро вернутся к своим родным и близким, которые встретят их как настоящих героев», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что в ходе обмена с Киевом из украинского плена было возвращено 39 военных республики. Она уточнила, что эта группа освобождённых из плена военнослужащих ДНР стала самой большой за последнее время.