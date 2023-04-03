Москва, 3 апреля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В пресс-службе «Лужников» заявили ИА REGNUM, что концерта группы «Би-2», который активно анонсируют сами музыканты в соцсетях, нет в планах концертной площадки. За купленные билеты на концерт «Би-2» администрация также не несёт ответственности, ведь о мероприятии на 10 июня объявили именно организаторы со стороны музыкантов, они же и осуществляют продажу билетов.

Группа Би-2 Вконтакте Концент Би-2 в Москве.

«Информируем вас о том, что в соответствии с планом мероприятий Спорткомплекса «Лужники» на 2023 год проведение концерта группы «Би-2» не запланировано», — сообщили в пресс-службе.

Также администрация обратила внимание на то, что даже если бы концерт действительно планировался на 10 июня на БСА «Лужники», как это анонсирует на своём сайте группа «Би-2», то музыканты столкнулись бы с большими трудностями в организации. Ведь 11 июня на Большой спортивное арене «Лужников» состоится финал Кубка России по футболу.

redkassa.ru Концент Би-2 в Москве.

В разговоре с журналистами ИА REGNUM представитель «Лужников» Юлия Журкина отметила, что за отмену и перенос мероприятия ответственны именно промоутеры. Так как они сами осуществляют продажу билетов на концерт. Поэтому они могут перенести концерт на другую площадку, а также отменить мероприятие по каким-то своим причинам.

«Договора на продажу билетов на концерт «Би-2» у «Лужников» нет. Да и вообще никакого договора с группой нет», — пояснила Журкина.

Лужники, официальные билеты. lugniki.com/bi-2 Концент Би-2 в Москве.

Тем временем на сайте группы и на других специализированных площадках по продаже билетов до сих пор есть предложения на концерт в «Лужниках». Цена за билет в фан-зону стартует от 4700 рублей.

Скандал вокруг музыкантов «Би-2» спровоцировал уехавший из России актер Анатолий Белый, который опубликовал пост с приглашением на концерт группы. В комментариях под постом Белый раскрыл тайну группы, рассказав, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине.

Ранее ИА REGNUM писало, что группа «Би-2» выкупила все номера и усилила охрану в отеле в турецком Кемере, где запланировано совместное выступление музыкантов с Иваном Ургантом.