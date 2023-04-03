Минск, 3 апреля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Фигурантам дела о теракте против российского военного самолёта А-50, который был совершён на аэродроме «Мачулищи» в Белоруссии, может грозить высшая мера наказания. Об этом 3 апреля заявили в Комитете государственной безопасности Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный аэродром Мачулищи

В комитете уточнили, что теракт на аэродроме «Мачулищи» был осуществлён организованной группой под управлением иностранных спецслужб, сообщил телеканал ОНТ.

«В соответствии с частью 9 статьи 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь все участники организованной группы независимо от их роли в совершенном преступлении признаются исполнителями», ― пояснил заместитель начальника Следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии Константин Бычек.

В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 289 УК ― «Акт терроризма, совершённый организованной группой».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России, находившийся на аэродроме «Мачулищи» под Минском, получил незначительные повреждения в результате диверсии.

Как заявил президент страны Александр Лукашенко, диверсанта, совершившего теракт, готовили украинские спецслужбы, а скрыться ему помогали белорусские оппозиционеры. За диверсию задержали Николая Швеца, имеющего паспорта России и Украины. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма.

Известно, что террорист родился в Кривом Роге, а жил в Крыму. Всего по этому делу были задержаны 30 человек, причастные к теракту в Мачулищах.