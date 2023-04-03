Москва, 3 апреля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Профильные комитеты Думы готовят поправки о запрете в России деятельности Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, направленных против России. Об этом, как сообщает Telegram-канал Госдумы, заявил 3 апреля спикер Вячеслав Володин после совещания по этому вопросу.

Максим Блинов/РИА Новости Государственная Дума РФ

Председатель Госдумы сообщил, что профильные комитеты готовят поправки в федеральный закон «О безопасности», которые запретят на территории России деятельность Международного уголовного суда и международных органов.

Кроме того, по словам председателя Госдумы, предлагается наделить президента полномочиями по защите граждан России в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Володин в своём телеграм-канале уже писал, что нужно разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение спикера Госдумы, заявив, что за разъяснениями следует обращаться в Думу.