Донецк, 3 апреля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Российские высшие учебные заведения на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей введут вступительные экзамены для абитуриентов из этих субъектов.

Антон Новодережкин/ТАСС Абитуриенты во время очной подачи документов в приемную комиссию

«Организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования», — говорится в приказе Минобрнауки России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 3 апреля.

Отмечается, что абитуриенты вправе использовать при поступлении баллы ЕГЭ (Единого государственного экзамена) в качестве результатов вступительных испытаний.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе 23 марта отметил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьёзного обсуждения. По мнению Мишустина, ЕГЭ помогает абитуриентам из дальних уголков страны поступать в ведущие российские вузы и университеты.