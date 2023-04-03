Минобрнауки утвердило порядок приёма в вузы в новых регионах
Вузы в новых регионах введут вступительные экзамены для абитуриентов
Донецк, 3 апреля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Российские высшие учебные заведения на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей введут вступительные экзамены для абитуриентов из этих субъектов.
«Организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования», — говорится в приказе Минобрнауки России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 3 апреля.
Отмечается, что абитуриенты вправе использовать при поступлении баллы ЕГЭ (Единого государственного экзамена) в качестве результатов вступительных испытаний.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе 23 марта отметил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьёзного обсуждения. По мнению Мишустина, ЕГЭ помогает абитуриентам из дальних уголков страны поступать в ведущие российские вузы и университеты.