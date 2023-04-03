Варшава, 3 апреля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Запад нисколько не волнует будущее Украины и тем более её народа. Основным вопросом повестки дня для него является борьба с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Антоний Конюшевский в статье для издания Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения. Не в этом дело. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения, и уж тем более не будущее украинского народа», — заявил автор.

По его мнению, и Польша на международной арене значит не больше Украины. А то, что поляки думают о своей значительной роли в мировой политике, — это большие иллюзии, считает Конюшевский.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, комментируя сообщение о назначении России председателем Совета Безопасности ООН, с сожалением отметил, что механизмы «изоляции» Москвы не работают. Яблонский призвал «исключить или отстранить» Россию из Совбеза ООН и из организации в целом.