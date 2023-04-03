Москва, 3 апреля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. База данных ClickHouse, проект Яндекса, используемая для хранения статистики, перестала открываться на домене .ru, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Сайт clickhouse.ru при заходе с территории РФ пишет, что «в стране сервис не доступен». При этом на домене .com сайт остаётся доступен.

ClickHouse был разработан для решения задач веб-аналитики для Яндекс. Метрики. Первый прототип ClickHouse появился в 2009 году. В сентябре 2021 года Яндексом совместно с венчурными фондами был основан одноименный стартап, занимающийся системой управления базами данных.