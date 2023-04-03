Новосибирск, 3 апреля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Согласованный пикет в поддержку традиционных ценностей и против концерта певца Филиппа Киркорова прошёл в Новосибирске. Об этом 3 апреля сообщает телеканал «Царьград».

Сергей Савостьянов/ТАСС Певец Филипп Киркоров

Уточняется, что пикет состоялся возле новосибирского театра «Глобус» и его участники, которых собралось на акцию порядка 50 человек, потребовали отменить концерт Киркорова, который должен состояться в городе 5 апреля.

Кроме того, активисты призвали певца публично извиниться, так как, по их мнению, его творчество идёт вразрез с политикой государства на сохранение традиционных ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Таганский суд Москвы отклонил иск к Филиппу Киркорову с требованием компенсации морального вреда за оскорбление чувств верующих из-за номера с крестом. Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что его клиент не согласен с обвинениями в оскорблении чувств верующих.

В конце апреля 2022 года Филипп Киркоров провёл несколько концертов в Государственном Кремлевском дворце. В ходе исполнения песни «Мария Магдалена» во время шоу на сцене появлялся большой светящийся крест с «распятой» внутри актрисой, затем Киркоров вставал на него и пел песню. После этого ряд верующих возмутился этим номером, а певец публично извинился на него.