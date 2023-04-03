Вашингтон, 3 апреля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Экс-разведчика морской пехоты США Скотта Риттера рассмешило предположение об использовании Аляски для нападения на Россию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Риттер назвал невозможным сценарий, согласно которому Вашингтон мог бы разработать план по укреплению Аляски как плацдарма против Москвы. По его словам, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России.

Однако Скотт Риттер отметил, что в теории США могли бы разрабатывать подобный план, однако для этого потребуется восстановить военную инфраструктуру на Аляске.

Военный эксперт также заявил, что военный потенциал России в Арктике выше, чем у США, потому что Москва осознает стратегическую важность региона. При таких условиях, как считает Риттер, Белому дому не удастся перехватить инициативу в обозримой перспективе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли рассматривает перспективу развития кризиса на Украине с точки зрения победы России. Экс-разведчик США Скотт Риттер согласен с этой точкой зрения. Когда Россия победит, США должны будут удвоить оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России.