Москва, 3 апреля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков «за большой вклад в развитие и популяризацию самбо, активную общественную деятельность» удостоен государственной награды.

Сергей Карпухин/ТАСС Василий Шестаков и Владимир Путин

Он награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Василий Шестаков возглавляет Международную федерации самбо с 2009 года. В ноябре 2020 года срок его полномочий на посту президента организации продлили до ноября 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале орденом «За заслуги в культуре и искусстве» был награждён режиссёр, художественный руководитель киностудии «Рок» Алексей Учитель. Он был удостоен награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Такой же наградой отмечен артист, концертный исполнитель ГБУК «Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова» Александр Гиндин.