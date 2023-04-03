Москва, 3 апреля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Решение Лефортовского суда Москвы об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже обжаловано защитой. Об этом 3 апреля сообщили в суде.

Сергей Савостьянов/ТАСС Адвокат Гершковича Даниил Берман у Лефортовского суда

30 марта Гершковичу была судом избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Он по решению суда взят под стражу и содержится в СИЗО «Лефортово».

Гершковича 30 марта задержали в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретной информации о российских оборонных предприятиях. Вины своей он не признал, защита журналиста объявила, что решение суда будет обжаловано.

Освобождения журналиста в устной форме потребовал американский президент Джо Байден. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Гершкович в России занимался вовсе не журналистикой.