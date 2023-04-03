Москва, 3 апреля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил об активизации деятельности транснациональной организованной преступности после начала спецоперации. Так, выросло число преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, а также с нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми. Об этом глава ведомства сообщил по итогам встречи с министром внутренних дел Республики Армении Вагой Казаряном.

Анна Исакова/ТАСС Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

«Владимир Колокольцев констатировал, что в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины активизировались элементы транснациональной организованной преступности, в частности, связанной с экстремизмом, терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми», — говорится в сообщении МВД РФ.

Обратив внимание на то, что такого рода преступления требуют внимания правоохранительных органов во всех странах, Колокольцев призвал к консолидации усилий органов правопорядка в борьбе с данными преступными проявлениями. При этом он выразил уверенность в сохранении взаимодействия с армянской стороной в работе правоохранительных ведомств.

Как сообщалось ранее, за последние три года в России отмечается рост количества преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ. В 2022 году было зафиксировано увеличение этого показателя почти на треть, сообщили в МВД РФ.