В МИД предупредили об ответных мерах на вступление Финляндии в НАТО
Москва, 3 апреля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Россия в ответ на вступление Финляндии в НАТО укрепит военный потенциал на западном и северо-западном направлениях. Об этом 3 апреля сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
Он отметил, что часть мер противодействия уже объявили, при появлении новых угроз со стороны НАТО будут предприняты дополнительные шаги.
«В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надёжного обеспечения военной безопасности России», — сказал Грушко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Финляндию в альянс могут принять уже 4 апреля. Он сообщил, что идёт доработка деталей по данному вопросу.
В апреле 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что членство Финляндии в НАТО не укрепит безопасность республики, так как она окажется на «натовской передовой».