Москва, 3 апреля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Россия в ответ на вступление Финляндии в НАТО укрепит военный потенциал на западном и северо-западном направлениях. Об этом 3 апреля сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

Kay Nietfeld/dpa/ТАСС НАТО

Он отметил, что часть мер противодействия уже объявили, при появлении новых угроз со стороны НАТО будут предприняты дополнительные шаги.

«В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надёжного обеспечения военной безопасности России», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Финляндию в альянс могут принять уже 4 апреля. Он сообщил, что идёт доработка деталей по данному вопросу.

В апреле 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что членство Финляндии в НАТО не укрепит безопасность республики, так как она окажется на «натовской передовой».