Москва, 3 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы посла в Афганистане Дмитрия Жирнова. Документ 3 апреля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов

Уточняется, что Жирнова наградили за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Дипломат занял пост посла в Афганистане 29 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы заместителя главы правительства — министра сельского хозяйства Чечни Якуба Закриева. Закриев был награждён за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи.