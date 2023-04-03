Тула, 3 апреля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Фигуранты дела о подделке документов для убийства политолога Дарьи Дугиной признали вину частично. Об этом было заявлено 3 апреля на заседании в Пролетарском суде Тулы.

СК РФ/РИА Новости Сотрудники СК РФ проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина

На скамье подсудимых ― Андрей Кузнецов и Александр Сучков. Они обвиняются в подделке документов, которые были использованы для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной.

«Признаю частично», ― цитирует ТАСС слова Сучкова.

Такой же позиции придерживается и Кузнецов. Оба утверждают, что не осознавали и не знали, что изготовленные поддельные документы на автомобиль будут применены для сокрытия другого преступления и пересечения российской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Московский городской суд оставил под заочным арестом гражданку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве политолога Дарьи Дугиной. Ранее она была заочно арестована Басманным судом Москвы.

На заседании 6 марта в Пролетарском суде Тулы подельники Вовк признали свою вину. Так, Андрей Кузнецов признал вину в подделке документов, которые помогли совершить преступление. Второй фигурант уголовного дела, Александр Сучков, признал вину частично. Он отметил, что не признаёт тот факт, что изготовил документ для совершения другого преступления.

Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Позднее стало известно, что за этим терактом стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Дугина награждена орденом Мужества посмертно.