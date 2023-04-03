Москва, 3 апреля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Другие страны — участницы сделки ОПЕК+ могут присоединиться к дополнительному добровольному сокращению добычи нефти, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

«Да, поскольку на сегодняшний день о добровольном сокращении сказали девять стран, включая Россию, Саудовскую Аравию, а у нас, как вы знаете, в ОПЕК+ входят 23 страны», — сказал он.

Новак добавил, что это возможно на добровольной основе и нужно для стабилизации рынка.

Министр считает, что вмешательство некоторых стран в рыночные механизмы стало одной из причин, из-за которой некоторые страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти.

«Энергетическая политика, которая сегодня проводится многими странами, вмешательство в рыночные механизмы — это тоже, по сути, одна из причин, почему страны — экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК+, добровольно приняли решение о дополнительном сокращении», — отметил вице-премьер.

Ранее Комитет ОПЕК+ подтвердил свою приверженность декларации о кооперации, которая действует до конца 2023 года. Решение было принято на 33-м заседании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 5 октября 2022 года.