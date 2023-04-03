Киев, 3 апреля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Офицер Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) с позывным Махно был ликвидирован в Артёмовске российскими военными. Об этом сообщил украинский «24 канал».

Кадр из видео Офицер Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) с позывным Махно

Отмечается, что ликвидированный в Артёмовске офицер ГУР украинского минобороны принимал участие в боевых действиях на стороне Киева в составе одного из националистических формирований.

Также указывается, что украинский военный с позывным Махно в течение последних месяцев воевал на наиболее тяжёлых участках фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля бывший участник украинского карательного формирования «Торнадо» Даниил Ляшук, известный как Моджахед, был уничтожен в районе Артёмовска. Его обвиняли в числе прочего в создании преступной группировки, пытках, похищениях людей.