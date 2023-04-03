Москва, 3 апреля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Саммит глав стран — участниц БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, размещённом 3 апреля на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС. 2022 год

«Постановляю определить г. Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС», — говорится в документе.

Путин также определил, что необходимо создать организационный комитет по подготовке саммита, его возглавит помощник президента Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году саммит БРИКС пройдёт в ЮАР в августе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте отметил, что Путин пока не решил, будет ли он участвовать в данном мероприятии.

Ситуацию осложняет то, что ЮАР признаёт Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на арест Путина. По информации Bloomberg, власти африканской республики не собираются исполнять решение МУС и ищут способы, как обойти его.