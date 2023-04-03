Донецк, 3 апреля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на их огневых позициях Об этом в понедельник, 3 апреля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

РИА Новости Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» Вооруженных сил России

»… В течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах», — говорится в сводке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3795044" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По словам Конашенкова, за сутки российским средствам противовоздушной обороны удалось перехватить 10 реактивных снарядов систем залпового огня M142 HIMARS и 9К58 «Смерч». Также в Донецкой и Луганской Народных Республиках уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в ходе брифинга Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Также разбита военная техника ВСУ — танк, три БМП, машина реактивной системы залпового огня «Град» и четыре гаубицы Д-30.