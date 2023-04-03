Москва, 3 апреля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Дарья Трепова, которую подозревают в причастности к взрыву в петербургском кафе, где проходила встреча военкора Владлена Татарского, незадолго до теракта оформила на себя небольшой бизнес в родном городе Пушкине. Об этом рассказал источник ИА REGNUM.

МВД России/РИА Новости Дарья Трепова, задержанная в Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к организации убийства военкора Владлена Татарского

«Дарья Трепова 9 марта зарегистрировала ИП, которое по описанию занимается розничной торговлей товарами по интернету и почте», — рассказал собеседник.

Пока неизвестно, какие товары собиралась Дарья Трепова реализовывать. Фирма была открыта за три недели до теракта в кафе 2 апреля, в результате которого погиб Татарский и получили ранения 32 человека.

В то же время, по данным СМИ, Трепова планировала вечером 2 апреля покинуть Россию. На эту дату у неё были приобретены билеты в Узбекистан. Сама россиянка на допросе заявила, что была задержана за то, что находилась на месте убийства Татарского. При этом она признала, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась.

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В Национальном антитеррористическом комитете назвали убийство военкора Владлена Татарского терактом, организованным украинскими спецслужбами. Ранее сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарью Трепову. СК проводит следственные действия с 26-летней задержанной.