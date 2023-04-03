Вена, 3 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. С мая добровольное сокращение добычи некоторыми странами ОПЕК+ составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. Этот объём станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в два миллиона баррелей в сутки, сообщается в коммюнике по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Егор Алеев/ТАСС Нефтяные качалки

«Члены JMMC подтвердили свою приверженность декларации о кооперации, которая действует до конца 2023 года, в том виде, как было решено на 33-м заседании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК 5 октября 2022 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте ОПЕК.

Следующая встреча министерского мониторинга запланирована на 4 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года Россия сократила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак отметил, что это решение будет действовать до июня текущего года включительно.

После этого о сокращении добычи нефти на тот же объём сообщили в Саудовской Аравии. Также подобное решение приняли Казахстан (на 78 тысяч баррелей в сутки), ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Ирак (на 211 тысяч баррелей в сутки), Кувейт (на 128 тысяч баррелей в сутки) и Оман (на 40 тысяч баррелей в сутки).

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская сторона ориентируется на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами, указав на важность позиции ОПЕК+ и ОПЕК.