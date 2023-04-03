Брюссель, 3 апреля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Специалисты НАТО пока не зафиксировали никаких изменений конфигурации ядерных сил России. Об этом 3 апреля сообщил на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

EPA/CHRISTINE OLSSON/ТАСС Йенс Столтенберг

Он прокомментировал развитие ситуации в связи с объявленными Россией планами разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии.

«Мы не видели пока никаких изменений в позиции ядерных сил России, которые требовали бы изменений в нашей позиции», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс сохраняет бдительность и следит за ситуацией в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обучение белорусских военных обращению с российским ТЯО начинается 3 апреля. Он подчеркнул, что речь идёт не о передаче ядерного оружия Минску, а только о размещении на белорусской территории.

Ранее президент России Владимир Путин, когда объявил о планах отправить ТЯО в Белоруссию, отметил, что США подобным образом поступают уже десятилетиями.