Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Посетители кафе в центре Петербурга, пострадавшие при прогремевшем накануне взрыве, получат компенсации от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести их состояния. Об этом 3 апреля заявил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

РИА Новости На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По его словам, правительство города решило выплатить миллион рублей семье погибшего при взрыве военкора Владлена Татарского, тяжело раненным в результате атаки — по 500 тысяч рублей, остальным — по 250 тысяч рублей.

Александр Беглов отметил, что среди пострадавших есть жители других регионов, в том числе Ростовской, Псковской областей. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб, ещё более 30 человек получили ранения. Состояние десяти из них оценивается как тяжёлое, 16 находятся в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет. Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. Подозреваемой в убийстве является Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась.