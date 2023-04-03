Пекин, 3 апреля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Аэростат Китайской Народной Республики, сбитый 4 февраля у побережья Южной Каролины, мог собирать данные с ряда военных баз и объектов Соединённых Штатов Америки. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил телеканал NBC со ссылкой на слова двух высокопоставленных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

По информации источника, китайский аэростат в режиме реального времени во время пролета над рядом американских военных объектов передавал Пекину некоторые данные. Отмечается, что, скорее всего, данные представляли собой электронные сигналы, собранные с систем коммуникаций и вооружений.

Ранее китайская сторона объяснила нахождение аэростата в воздушном пространстве США абсолютной случайностью, к которой привели форс-мажорные обстоятельства. В Министерстве иностранных дел КНР подчёркивали, что Пекин строго соблюдает все нормы международного права.