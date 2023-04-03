Брюссель, 3 апреля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В Восточной Азии могут произойти события, аналогичные украинским, заявил 3 апреля журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press Йенс Столтенберг

«То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии», — сказал Столтенберг.

Комментируя предстоящую встречу министров стран НАТО, запланированную на 4–5 апреля, генсек альянса отметил, что на ней планируется обсудить нарастающее сближение России и Китая. На встрече министры заявят, что поставка оружия в Россию из Китая станет большой ошибкой, отмечает Столтенберг.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 20 марта заявил, что у Европейского союза нет доказательств поставок оружия России из Китая

Аналогичные заявления звучат и из США, хотя в Вашингтоне считают возможным такой шаг Пекина в будущем. Кроме того, Столтенберг 21 марта заявил, что доказательств поставок Китая оружия России у НАТО нет.

При этом визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина вызвал опасения на Западе относительно сближения России и Китая. Французский президент Эммануэль Макрон решил сделать попытку нивелировать это сближение.