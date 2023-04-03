Москва, 3 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Руководству Московской области нельзя забывать об обманутых участниках долевого строительства, заявил президент России Владимир Путин 3 апреля на рабочей встрече с губернатором региона Андреем Воробьёвым, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Обманутые дольщики

Глава области доложил о новых инфраструктурных проектах, но президент напомнил о проблемах, решение которых затянулось на годы.

«Застарелые проблемы тоже надо решать. Обманутые дольщики у вас. Как там решается проблема?» — спросил Путин.

Воробьёв рассказал, что в Московской области зарегистрировали 115 тысяч участников долевого строительства, имеющих проблемы с получением своего жилья. Теперь их число снизилось до 17 800. Губернатор подчеркнул, что считает эту задачу приоритетной.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что в действующий закон о долевом строительстве нужно внести поправки для чёткого урегулирования отношений между продавцами и покупателями недвижимости. По его словам, нужно, чтобы граждане знали свои права, сроки ввода жилья в эксплуатацию, а также размер компенсации в случае срыва сроков.