Вашингтон, 3 апреля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Многократная чемпионка по велоспорту среди женщин Ханна Аренсман покинула большой спорт после проигрыша трансгендеру. Она заявила, что не видит смысла тренироваться только для того, чтобы проиграть мужчине, природные физические данные которого дают ему очевидное преимущество, независимо от того, насколько усердно она тренируется, сообщил телеканал Fox News.

Алексей Филиппов/РИА Новости Велогонка

Спортсменка рассказала, что на гонке Национального чемпионата в конце декабря она заняла четвёртое место. При этом на награждении она стояла в окружении двух гонщиков, бывших ранее мужчинами.

«И это на женской гонке! ― цитируют журналисты слова велогонщицы. ― Моя сестра, моя семья, которые пришли за меня поболеть, просто рыдали, наблюдая, как мужчина финишировал передо мной».

Аренсман выразила сочувствие всем девушкам, которые начинают спортивную карьеру и учатся соревноваться, но при этом у них не остаётся шансов стать чемпионками и рекордсменками.

На прошлой неделе велосипедист-трансгендер Тиффани Томас выиграл женскую гонку в Нью-Йорке. При этом он заявил, что после победы чувствует себя «супергероиней».

Как сообщало ИА REGNUM, на чемпионате мира по боксу среди женщин в Индии выяснилось, что участие в соревнованиях приняли несколько трансгендеров. Так, алжирская спортсменка Иман Хелиф была дисквалифицирована перед финальным боем из‑за высокого уровня тестостерона. В 1/8 финала весовой категории до 66 кг Хелиф одолела россиянку Азалию Аминеву, а в финале должна была встретиться с китаянкой Ян Лю.

До боя ДНК-тесты сделаны не были. Процедуру провели только после скандала. В итоге всех трансгендеров выгнали с чемпионата, но результаты соревнований отменять не стали.