Мелитополь, 3 апреля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации, сообщает в Telegram-канале СК России по области.

РИА Новости Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе

Согласно полученной информации, следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь главы военно-гражданской администрации одного из районов Запорожской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3795030" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным следствия, 3 апреля 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортным средством главы одного из районов администрации Запорожской области. Устройство привели в действие, когда чиновник проезжал мимо жилого дома в городе Мелитополе. Пострадавший госпитализирован. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава посёлка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Максим Зубарев пострадал при взрыве авто в Мелитополе. На появившихся в сети кадрах видно, что машина получила серьёзные повреждения в результате взрыва. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.