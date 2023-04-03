На донецком направлении за сутки уничтожено 285 боевиков ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили на донецком направлении 285 боевиков ВСУ
Москва, 3 апреля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. До 285 боевиков ВСУ — украинских военных и наёмников — уничтожено за сутки на донецком направлении, сообщил 3 апреля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Алексей Майшев/РИА Новости
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Кроме того, на этом направлении уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами.
Также украинские силы лишились военной техники — танка, трех БМП, двух БТР, боевой бронемашины, восьми автомобилей, двух пикапов, боевой машины РСЗО «Град» и четырех гаубиц Д-30.
Врио главы ДНР Денис Пушилин 3 апреля заявил, что ВСУ тщетно пытаются провести контратаки по нескольким направлениям в ДНР. Украинские боевики не в состоянии перебросить нужные им для успешного наступления силы, поскольку дороги блокированы российскими военными.