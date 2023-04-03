Москва, 3 апреля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. До 285 боевиков ВСУ — украинских военных и наёмников — уничтожено за сутки на донецком направлении, сообщил 3 апреля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ

Кроме того, на этом направлении уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами.

Также украинские силы лишились военной техники — танка, трех БМП, двух БТР, боевой бронемашины, восьми автомобилей, двух пикапов, боевой машины РСЗО «Град» и четырех гаубиц Д-30.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 3 апреля заявил, что ВСУ тщетно пытаются провести контратаки по нескольким направлениям в ДНР. Украинские боевики не в состоянии перебросить нужные им для успешного наступления силы, поскольку дороги блокированы российскими военными.