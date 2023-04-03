Вологда, 3 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В Волгоградской области 3 апреля произошло крушение легкомоторного самолёта, погиб пилот. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. По данным издания, местом падения самолёта стала территория неподалёку от населённого пункта Стандартный Среднеахтубинского района.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи

«Там упал легкий одномоторный самолет «Бекас», в результате чего пилот погиб», — цитирует агентство представителя экстренных служб.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР уточнили, что пилотировал воздушным судном его 58-летний владелец. Самолёт взлетел с необорудованного участка поля. В результате крушения других разрушений не произошло. Других жертв также нет. Причины аварии устанавливаются. В настоящее время организована проверка, назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что 3 апреля в Австралии упал легкомоторный самолёт. Инцидент произошел на северо-востоке страны в штате Квинсленд. В результате крушения авиалайнера погибли два человека.