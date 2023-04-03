В Волгоградской области упал легкомоторный самолет
ТАСС: в Волгоградской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
Вологда, 3 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В Волгоградской области 3 апреля произошло крушение легкомоторного самолёта, погиб пилот. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. По данным издания, местом падения самолёта стала территория неподалёку от населённого пункта Стандартный Среднеахтубинского района.
«Там упал легкий одномоторный самолет «Бекас», в результате чего пилот погиб», — цитирует агентство представителя экстренных служб.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР уточнили, что пилотировал воздушным судном его 58-летний владелец. Самолёт взлетел с необорудованного участка поля. В результате крушения других разрушений не произошло. Других жертв также нет. Причины аварии устанавливаются. В настоящее время организована проверка, назначены судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что 3 апреля в Австралии упал легкомоторный самолёт. Инцидент произошел на северо-востоке страны в штате Квинсленд. В результате крушения авиалайнера погибли два человека.