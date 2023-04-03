Лондон, 3 апреля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. МИД России подготовил обновленную Концепцию внешней политики, пишет Daily Mail.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В материале говорится, что в 42-страничном документе сообщается о переменах во взглядах России на мир. В частности, окончательно закрепилась назревавшая конфронтация в отношениях с Западом. Стратегия также подразумевает, что Москва намерена противостоять исходящим от США экзистенциальным угрозам.

В ходе выступления на заседании Совета безопасности России глава МИД Сергей Лавров заявил, что новая внешнеполитическая концепция подразумевает, что Россия вольна принимать меры как симметричные, так и асимметричные в ответ на недружественные шаги Запада. Лавров подчеркнул, что враги России пытаются ослабить страну всеми возможными способами.

В соответствующем документе США названы главной угрозой международной стабильности. При этом Москва стремится к «мирному сосуществованию» и «балансу интересов» с Вашингтоном.

В стратегии также есть намерение поддерживать «стратегическую стабильность» с США, имея в виду ядерный потенциал обеих держав.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин утвердил обновлённую Концепцию внешней политики России. Глава государства подчеркнул, что серьёзные изменения в мире стали причиной утверждения новой концепции. Кремль рассматривает курс США как главный источник основных рисков для безопасности Российской Федерации и международного мира. Из концепции также следует, что Россия намерена укреплять сотрудничество с Китаем, Индией, странами исламского мира, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна.