Пекин, 3 апреля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Ежедневная китайская газета Global Times опубликовала карикатуру на США, назвав страну «агентом хаоса» и «повелителем войны». На картинке на фоне американского деятеля в традиционном для США головном уборе в цветах американского флага изображены разрушения в результате американских авианалётов и женщина, бегущая в панике с ребёнком ну руках. Всё это сопровождается надписью Lord of war, что означает «повелитель войны».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter карикатуру, изображающую принцип внешней политики США. Она касалась введённых Западом санкций против России и призыва к другим странам поддержать их. На карикатуре рука, раскрашенная в цвета флага США, приставила к голове человека пистолет.

Объясняя смысл шаржа, политик указал на то, что Вашингтон, призывая других поддержать чью-либо позицию, почти всегда требует поддержать американскую сторону.

США постоянно говорят о мире, при этом осуждая другие страны, однако сами поддерживают ВСУ в военном конфликте. Так, 20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты направят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 350 миллионов долларов.

За два дня до этого сотни протестующих вышли на митинг в Вашингтоне с требованием прекратить военную и финансовую помощь киевской армии, отказаться от санкций и вооружения, также прозвучал призыв расформировать НАТО.