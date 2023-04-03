Хельсинки, 3 апреля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Финляндия может официально стать членом НАТО во вторник, 4 апреля. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

По словам Столтенберга, на данный момент ведётся усиленная подготовка по принятию Финляндии в НАТО, дорабатываются последние детали. Официальная церемония может состояться в течение следующих 24 часов.

Глава министерства обороны Финляндии Антти Кайкконен заявлял, что вступление страны в НАТО не вызовет беспокойства у России, так как это является частью обеспечения собственной безопасности.

В субботу, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, одобряющий вступление Финляндии в Североатлантический альянс. До последнего времени Турция оставалась единственной страной НАТО, препятствовавшей этому процессу.